Нечто странное нашли в кратере на темной стороне Луны

Нечто странное нашли в кратере на темной стороне Луны
Состав вещества пока не разглашают. Фото: Space.com

Гелеобразное существо может оказаться расплавленным стеклом — или тем, что главным героям “космических ужасов” не стоило брать на Землю.

Китайский луноход Yutu-2 продолжает исследовать темную сторону Луны. В одном из кратеров аппарат нашел необычное вещество.

Гелеобразное вещество находилось в одном из кратеров, к которому робот приблизился на восьмой день исследования поверхности, сообщает Space.com. Земляне дистанционно взяли анализ вещества и проверили его спектрометром лунохода. Состав вещества пока не разглашают.

Сразу несколько голливудских фильмов — в том числе жанра “ужасы” — начинаются именно с чего-то подобного. Китайские специалисты пока что предполагают, что вещество может оказаться расплавленным стеклом, образовавшимся в результате после падения метеорита.

Ранее GazetaSPb сообщила, что к Земле летят крупные астероиды.

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