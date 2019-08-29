Число летящих к Земле астероидов выросло до двух

Небесное тело 2010 CO1 имеет диаметр до 260 м и проскочит мимо планеты на скорости 14,4 км/ч.

NASA сообщило о приближении к Земле двух небесных тел. Они должны проскочить мимо голубой планеты в середине сентября.

Ранее GazetaSPb сообщила о летящем к Земле астероиде умеренной опасности: небесное тело размером до 650 м в диаметре пройдет мимо на безопасном расстоянии в 5,3 млн км. Астероид возвращается к нам спустя 19 лет — впервые его заметили в 2000-ом году.

Теперь стало известно о летящем к человечеству 2010 CO1. Его диаметр составляет от 120 до 260 м. Он должен пройти мимо нашей планеты на скорости 14,4 км/ч примерно на таком же расстоянии, как и первый. Крупные астероиды проще обнаружить, поэтому средние и маленькие теоретически могут быть более опасны — несмотря на то, что они при падении нанесут меньше урона, на подготовку к их приземлению останется меньше времени.