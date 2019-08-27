Умеренно опасный астероид прилетит к Земле в сентябре

Диаметр небесного тела составляет 650 м — примерно 4 диаметра Колизея

К Земле летит астероид 2000 QW7. Спустя 19 лет небесное тело диаметром в 650 м возвращается к голубой планете. Уровень угрозы — умеренный, сообщают эксперты NASA.

Теоретически, астероид может и врезаться в нас — но, скорее всего, обойдется, считают астрофизики NASA. Скорость небесного тела составит свыше 14 тысяч миль/ч. Его прибытие намечено на 14 сентября. Минимальная дистанция от астероида до поверхности Земли составит примерно 5,3 млн км. Это довольно далеко: Луна отстоит от Земли примерно на 384 тысячи км.

Последний раз 2000 QW7. пролетал мимо нашей планеты 8 августа 2000 года — его следующий визит намечен аж на 2087 год (если расчеты ученых верны). Диаметр метеорита упавшего в Челябинске составлял 17 м, а 650 м — это четыре диаметра Колизея.

Ранее GazetaSPb сообщила, что к Земле прилетал астероид размером с пирамиду Хеопса.