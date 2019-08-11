Астероид размером с пирамиду Хеопса летит к Земле

Астероид должен пролететь мимо голубой планеты со скоростью около 13 км/с. Фото: pixabay.com

Астероид должен пролететь мимо голубой планеты со скоростью около 13 км/с. Фото: pixabay.com

Небесный объект причисляют к классу Аполло — как и Челябинский метеорит.

Крупный астероид по имени 2019 OU1 летит к Земле и должен приблизиться к нашей планете 28 августа. Предполагается, что минимальная дистанция от астероида до земной поверхности составит около 1 млн км.

Для сравнения, расстояние от Земли до Луны составляет 384 тысячи км. Объект достигает 150 м в диаметре, сообщает лаборатория NASA JPL. Астероид должен пролететь мимо голубой планеты со скоростью около 13 км/с. Размеры астероиды сравнимы с пирамидой Хеопса.

Объект отнесли к классу Аполло — к нему причисляют астероид, который упал на Челябинск в 2013 году. Тогда пострадали около 1 тысячи человек — в основном из-за стекла, которое разбила шоковая волна.

Ранее GazetaSPb сообщила, что мимо Земли “проскочил” астероид, а ученые оказались к этому не готовы.