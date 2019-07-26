Астероид размером со Статую Свободы проскочил мимо Земли

Астероид размером со Статую Свободы проскочил мимо Земли
Астероид мог уничтожить крупный город в случае падения. Фото: pixabay.com

Ученые заметили приближающийся объект всего за несколько часов до его прилета.

Астероид размером 100 м в диаметре проскочил мимо Земли, а ученые заметили его только в последний момент.

Объект, который назвали 2019 OK оказался ближе к Земле, чем находится Луна. Его обнаружили специалисты из бразильского SONEAR, но на тот момент он находился в нескольких часах пути от Земли, сообщает Conversation 26 июля. Минимальная дистанция от объекта до земной поверхности составила 70 тысяч км. Для сравнения, расстояние от Луны до Земли составляет 384 тысячи км.

Астероид не вызвал бы тотальной гибели человечества, но вполне мог уничтожить город, если бы действительно упал на планету. Относительно небольшие небесные тела, подобные OK, сложнее обнаружить. Объект движется по эллиптической орбите, так что еще вернется к Земле через несколько лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что США запустят астронавтов на Луну и оставят их там.

астероид астрономия конец света космос луна наука
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Электрички из Петербурга встали на жаре в пятницу вечером
Петербуржцы озаботились судьбой лепнины на Загородном
Астероид размером со Статую Свободы проскочил мимо Земли
Переправившего в Петербург свыше 300 мигрантов арестовали
За непропуск “Скорой помощи” начнут наказывать жестче
Диспетчеру «Теплосети Петербурга» предъявлено окончательное обвинение
Погибший боксер Дадашев перенес менингит в 18 лет
Парад ВМФ можно будет посмотреть на Дворцовой и Биржевой