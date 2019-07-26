Астероид размером со Статую Свободы проскочил мимо Земли

Ученые заметили приближающийся объект всего за несколько часов до его прилета.

Астероид размером 100 м в диаметре проскочил мимо Земли, а ученые заметили его только в последний момент.

Объект, который назвали 2019 OK оказался ближе к Земле, чем находится Луна. Его обнаружили специалисты из бразильского SONEAR, но на тот момент он находился в нескольких часах пути от Земли, сообщает Conversation 26 июля. Минимальная дистанция от объекта до земной поверхности составила 70 тысяч км. Для сравнения, расстояние от Луны до Земли составляет 384 тысячи км.

Астероид не вызвал бы тотальной гибели человечества, но вполне мог уничтожить город, если бы действительно упал на планету. Относительно небольшие небесные тела, подобные OK, сложнее обнаружить. Объект движется по эллиптической орбите, так что еще вернется к Земле через несколько лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что США запустят астронавтов на Луну и оставят их там.