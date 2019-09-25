Администрации районов Петербурга могут начать наказывать за незаконные свалки

Районные власти могут наделить правом привлекать к ответственности организаторов несанкционированных свалок. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали депутаты Законодательного собрания Петербурга.

Инициативу рассмотрели на заседании парламента в Мариинском дворце 25 сентября. Авторами законопроекта выступили депутаты Денис Четырбок и Алексей Цивилев. Они предлагают разрешить районным властям составлять протоколы об административных нарушениях в отношении организаторов незаконных свалок. Сейчас привлечь к ответственности нарушителей могут только профильные комитеты Смольного.

При этом, как подчеркнул Четырбок, информацию о свалках зачастую первыми получают информацию о свалках. Однако принять меры они не могут.

«Нужно использовать любую возможность, которая если и не исключит полностью, то в разы сократит появление на карте нашего города очередных «горячих» мусорных точек», — сказал Четырбок.

Штраф за организацию несанкционированной свалки сейчас составляет для граждан 2-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-50 тыс., для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ликвидировали две свалки.