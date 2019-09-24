В Шушарах и на Пискаревском ликвидировали свалки

В Петербурге ликвидировали две свалки. Залежи мусора были обнаружены в поселке Шушары и на Пискаревском проспекте.

Комитет по природопользования принял меры по двум свалкам, сообщает экологическая организация «Зеленый фронт». Ранее общественники выявили на объектах нарушения в обращении с отходами.

Так, в поселке Шушары обнаружили свалку и сжигание отходов. На площадке находились отходы от промышленного оборудования, отработанные аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы и лом. Под навесом были установлены печи для сжигания отходов. В нескольких местах произошел разлив нефтепродуктов, отмечают активисты.

«Часть нефтепродуктов попала на прилегающую территорию – в водоотводную канаву, имеющую гидрологическую связь с рекой Кузьминка», — сообщили в МОО «Зеленый фронт».

Вторая свалка была обнаружена севернее дома 148, корпус 11, литера А по Пискаревскому проспекту. Участок был очищен. С территории вывезли 67 кубометров лома асфальта и 390 кубометров отходов загрязненного строительного щебня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Красным Селом обнаружили свалку с просроченным алкоголем.