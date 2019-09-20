Под Красным Селом обнаружили свалку с просроченным алкоголем

Под Красным Селом обнаружили свалку с просроченным алкоголем
Потенциальная угроза здоровью не воспрепятствует жажде наживы среди местных асоциальнх лиц. Фото: https://vk.com/krasnoe_selo

Неподалеку от населенного пункта местные жители обнаружили гору мусора, среди которой — просроченные продукты и алкоголь.

О необычной «находке» сообщили очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС Красное Село». Первоначально публикация о свалке рассматривалась как новость о нарушении законодательства, однако многие люди стали «стекаться» к месту сброса отходов. Желающих поживиться бесплатным, пусть и просроченным алкоголем, оказалось немало.

Авторы публикации попытались привлечь внимание и к проблеме экологии, и к нарушению закона, и к угрожающему здоровью «увлечению» местных жителей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что за первую неделю сентября с петербургских улиц было вывезено более двух тысяч тонн мусора. Это более восьми тысяч смен, отработанных сотрудниками дорожных служб.

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Под Красным Селом обнаружили свалку с просроченным алкоголем
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