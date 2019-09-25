В Глазго похоронили экс-футболиста «Зенита» Риксена

Игрок скончался после продолжительной болезни. Он ушел из жизни в 43 года.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем сообщает издание The Sun. Похороны футболиста состоялись в Глазго – на них пришли около тысячи фанатов «Рейнджерс», а также руководство клуба, коллеги и партнёры. Родные Риксена надели на церемонию черные футболки с номером два – именно под ним спортсмен играл за команду.

Напоминаем, что о своем заболевании Риксен узнал шесть лет назад. Врачи диагностировали у него боковой амиотрофический склероз. Все это время футболист боролся с недугом, но 18 сентября его не стало.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» планирует организовать акцию памяти об умершем футболисте Риксене. Соответствующую инициативу выразил гендиректор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев. Он рассказал в беседе с «Чемпионатом», что в настоящее время клуб думает о деталях проведения акции.