«Зенит» планирует организовать акцию памяти об умершем футболисте Риксене

&#171;Зенит&#187; планирует организовать акцию памяти об умершем футболисте Риксене
Фернандо Риксен. Фото: ФК "Зенит"

В Петербурге планируют организовать акцию памяти о бывшем полузащитнике команды Фернандо Риксене. Футболист скончался сегодня утром, 18 сентября.

Соответствующую инициативу выразил гендиректор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев. Он рассказал в беседе с «Чемпионатом», что в настоящее время клуб думает о деталях проведения акции.

Полузащитник умер после длительной болезни. С 2013 года Фернанд Риксен боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что полузащитник «сине-бело-голубых» скончался в возрасте 43 лет. В Twitter команды опубликовали запись, где выразили соболезнования родным и близким игрока.

"Зенит" акция памяти новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского
Ученые выяснили, что бессонные ночи грозят здоровью кишечника
Матч «Зенита» и «Рубина» посетят 45 тысяч болельщиков
В машине на КАД у Мурино зажало водителя
В Севкабеле открылась крупнейшая трехмерная панорама о событиях ВОВ
Подросток с кастетом отобрал у сверстника телефон на Бестужевской
Водитель-бунтарь прокатился по ногам полицейского на 2-й Советской
Армяне и дагестанцы устроили перестрелку на проспекте Славы