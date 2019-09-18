«Зенит» планирует организовать акцию памяти об умершем футболисте Риксене

В Петербурге планируют организовать акцию памяти о бывшем полузащитнике команды Фернандо Риксене. Футболист скончался сегодня утром, 18 сентября.

Соответствующую инициативу выразил гендиректор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев. Он рассказал в беседе с «Чемпионатом», что в настоящее время клуб думает о деталях проведения акции.

Полузащитник умер после длительной болезни. С 2013 года Фернанд Риксен боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что полузащитник «сине-бело-голубых» скончался в возрасте 43 лет. В Twitter команды опубликовали запись, где выразили соболезнования родным и близким игрока.