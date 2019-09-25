В Купчино водитель разбил пять автомобилей и сбежал

Очевидцы уверяют, что мужчина был пьян, иначе такого бы не произошло.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Они пишут, что инцидент случился во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. На Белградской улице мужчина на машине въехал в пять припаркованных транспортных средств, а затем скрылся с места ДТП. Люди уверены, что горе-водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

В курсе ли владельцы машин, что приключилось с их имуществом – не уточняется. Пока что никаких официальных данных не поступало. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в деталях случившегося.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пострадавшего в ДТП на КАД госпитализировали вертолетом. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки. Он врезался в грузовик, влетевший перед этим в водоналивные ограждения. После этого Kia отбросило в сторону Volskwagen.