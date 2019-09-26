Супруга Зеленского поразила всех своим нарядом для обеда первых леди

Елена надела жилетку на голое тело, что вызвало бурную реакцию среди подписчиков.

Об этом стало известно 25 сентября. Супруга президента Украины поделилась фотографией в своем Instagram-аккаунте. Для посещения ежегодного обеда первых леди в Нью-Йорке она надела изысканный костюм. Жилетку она решила надеть на голое дело – некоторые пользователи посчитали, что это выглядит вульгарно, но большинство похвалило Елену за тонкий вкус в одежде. Они уверены, что девушка выглядела восхитительно и совсем не пошло.

Также подписчики отметили, что среди первых леди жена Зеленского выглядит лучше всех.

Напоминаем, что недавно скандалом обернулся наряд Иванки Трамп, которая посетила мероприятие в блузке без лифчика. Вид сосков смутил фолловеров дочки главы США.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Иванка Трамп поразила всех, когда пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья.