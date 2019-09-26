Супруга Зеленского поразила всех своим нарядом для обеда первых леди

Супруга Зеленского поразила всех своим нарядом для обеда первых леди
Зеленская выбрала изящный костюм. Фото: https://www.instagram.com/olenazelenska_official/

Елена надела жилетку на голое тело, что вызвало бурную реакцию среди подписчиков.

Об этом стало известно 25 сентября. Супруга президента Украины поделилась фотографией в своем Instagram-аккаунте. Для посещения ежегодного обеда первых леди в Нью-Йорке она надела изысканный костюм. Жилетку она решила надеть на голое дело – некоторые пользователи посчитали, что это выглядит вульгарно, но большинство похвалило Елену за тонкий вкус в одежде. Они уверены, что девушка выглядела восхитительно и совсем не пошло.

Также подписчики отметили, что среди первых леди жена Зеленского выглядит лучше всех.

Напоминаем, что недавно скандалом обернулся наряд Иванки Трамп, которая посетила мероприятие в блузке без лифчика. Вид сосков смутил фолловеров дочки главы США.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Иванка Трамп поразила всех, когда пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья.

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