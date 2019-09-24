Иванка Трамп поразила всех, когда пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Подписчики дочери президента Америки посчитали такой образ неудачным.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Иванка Трамп опубликовала фотографию с мероприятия в своем Instagram-аккаунте. Пользователи социальной сети отметили, что на девушке нет бюстгальтера и осудили ее за это. Они начали писать о том, что у Иванки видны соски и что ей стоило бы надеть нижнее белье, прежде чем идти на Генассамблею ООН. Кто-то отметил, что даже если девушка не хочет надевать бюстгальтер, она могла бы воспользоваться специальными накладками.

Нашлись и те, кто похвалил наряд Иванки Трамп. Они считают, что девушка одевается со вкусом.

К слову, недавно дочка Дональда Трампа коротко постриглась. Многие решили, что это говорит о ее намерении стать политиком.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Трамп разозлился из-за Европы, которая не выделяет деньги Украине. Президент Америки не понимает, почему никто, кроме штатов, не помогает Киеву.