Подписчики дочери президента Америки посчитали такой образ неудачным.
Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Иванка Трамп опубликовала фотографию с мероприятия в своем Instagram-аккаунте. Пользователи социальной сети отметили, что на девушке нет бюстгальтера и осудили ее за это. Они начали писать о том, что у Иванки видны соски и что ей стоило бы надеть нижнее белье, прежде чем идти на Генассамблею ООН. Кто-то отметил, что даже если девушка не хочет надевать бюстгальтер, она могла бы воспользоваться специальными накладками.
Нашлись и те, кто похвалил наряд Иванки Трамп. Они считают, что девушка одевается со вкусом.
К слову, недавно дочка Дональда Трампа коротко постриглась. Многие решили, что это говорит о ее намерении стать политиком.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Трамп разозлился из-за Европы, которая не выделяет деньги Украине. Президент Америки не понимает, почему никто, кроме штатов, не помогает Киеву.