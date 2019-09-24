Иванка Трамп поразила всех, когда пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Иванка Трамп поразила всех, когда пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Все обсуждают грудь дочери Трампа. Фото: https://www.instagram.com/ivankatrump/

Подписчики дочери президента Америки посчитали такой образ неудачным.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Иванка Трамп опубликовала фотографию с мероприятия в своем Instagram-аккаунте. Пользователи социальной сети отметили, что на девушке нет бюстгальтера и осудили ее за это. Они начали писать о том, что у Иванки видны соски и что ей стоило бы надеть нижнее белье, прежде чем идти на Генассамблею ООН. Кто-то отметил, что даже если девушка не хочет надевать бюстгальтер, она могла бы воспользоваться специальными накладками.

Нашлись и те, кто похвалил наряд Иванки Трамп. Они считают, что девушка одевается со вкусом.

К слову, недавно дочка Дональда Трампа коротко постриглась. Многие решили, что это говорит о ее намерении стать политиком.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Трамп разозлился из-за Европы, которая не выделяет деньги Украине. Президент Америки не понимает, почему никто, кроме штатов, не помогает Киеву.

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Иванка Трамп поразила всех, когда пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
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