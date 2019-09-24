Трамп разозлился из-за Европы, которая не выделяет деньги Украине

Президент Америки не понимает, почему никто, кроме штатов, не помогает Киеву.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Своим мнением о происходящем поделился Дональд Трамп в штаб-квартире ООН, сообщает РИА Новости. Глава США отметил, что средства Украине выделяет только его страна и это – возмутительно. Трамп заявил, что приостановит выделение средств, пока не подключатся другие.

«Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?»

— возмутился политик.

Напоминаем, что недавно президент Америки распорядился выделить 400 миллионов долларов на военную помощь Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Трамп отреагировал на скандал из-за его разговора с Зеленским. Глава Америки отметил, что очень важно говорить о коррупции. Он также отметил, что США поддерживают Украину.