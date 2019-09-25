После ДТП на Маяковской вызвали «скорую»

Кому-то из участников аварии понадобилась помощь врача.

Все случилось поздно вечером 25 сентября в Центральном районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали сотрудники правоохранительных органах.

Авария произошла на перекрестке Невского проспекта и улицы Маяковского. Там столкнулись два автомобиля – как именно так вышло, не уточняется. В результате кому-то потребовалась госпитализация – на место вызвали скорую помощь. Никаких других подробностей не разглашается, так что о состоянии травмированных ничего неясно.

Судя по всему, авария не стала причиной пробок. В скором времени иномарки уберут с дороги, и они снова станут свободны.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Купчино водитель разбил пять автомобилей и сбежал. Люди уверены, что горе-водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В курсе ли владельцы машин, что приключилось с их имуществом – не уточняется.