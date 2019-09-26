В Красносельском районе пожилого мужчину ограбили на 4 млн

В Красносельском районе пожилого мужчину ограбили на 4 млн
Примет грабителя потерпевшей не помнит. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полиция разыскивает преступника, который ударил мужчину по голове и забрал выручку от проданной недвижимости в размере 4,2 млн рублей.

Ограбление произошло в среду, 25 сентября. В правоохранительные органы обратился 31-летний сын пострадавшего. По предоставленной им информации, злоумышленник напал на его 55-летнего отца в подъезде дома по улице Маршала Захарова. Он нанес пожилому мужчине удар по голове, забрал деньги, заработанные после продажи квартиры и скрылся с места преступления.

Жертва ограбления на данный момент проходит лечение в психиатрической лечебнице. Полицейские изъяли видеозаписи с камер слежения, находившихся в подъезде. Злоумышленника разыскивают.

Напоминаем, что ранее GazetasSPb сообщала о задержании преступницы, мошенническим путем вымогавшей деньги у девочки-подростка и пожилой женщины.

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В Красносельском районе пожилого мужчину ограбили на 4 млн