В Петербурге задержали мошенницу, обокравшую ребенка и бабушку

Преступница выманила у 14-летней девочки украшения на 200 тысяч рублей и ограбила пенсионерку на 150 тысяч под предлогом снятия порчи.

Женщина действовала в Калининском районе. Первый случай произошел 27 августа 2019 года. Мошенница обманом проникла в квартиру 67-летней пенсионерки и, уверяя женщину, что способна снять порчу, исчезла спустя некоторое время с крупной суммой денег в размере 150 тысяч рублей. Забрала ли преступница с собой «порчу» — неизвестно.

Спустя два дня, 29 августа 2019 года, злоумышленница таким же образом обманула школьницу четырнадцати лет. Она забрала у девочки украшения общей стоимостью в 200 тысяч рублей. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Подозреваемой оказалась 37-летняя женщина без места работы, которая и раньше представала перед судом. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о жителе Северной столице, который пресек воровство в Сбербанке.