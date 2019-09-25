Петербуржец остановил воришку в «Сбербанке»

Петербуржец остановил воришку в &#171;Сбербанке&#187;
Девушку обездвижили. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

Мужчина стал очевидцем преступления и решил не быть равнодушным.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем рассказали читатели Telegram-канала «Аварийный Петербург». Автор поста, девушка по имени Екатерина, выложила фотографию, а также поделилась подробностями инцидента. Все случилось в офисе «Сбербанка» на Лиговском. Клиент банка увидел, как девушка пытается вырвать у женщины из рук только что выданные банкоматом деньги. Не оставшись в стороне, петербуржец схватил преступницу и, убрав руки за спину, положил ее аккуратно на пол. Сотрудники правоохранительных органов уже прибыли на место и разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что москвича ударили молотком по голове и украли 20 млн рублей. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли брошенный автомобиль на одной из улиц Москвы. Несмотря на объявленный план «Перехват», задержать преступников по горячим следам не удалось.

Вор сбербанк
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