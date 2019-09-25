Москвича ударили молотком по голове и украли 20 млн рублей

Нападение произошло в Люблинском районе столицы. Злоумышленников, ограбивших мужчину на 20 млн рублей, было четверо.

По информации РИА Новости, ограбление случилось на Тихорецком бульваре. Преступники угрожали мужчине огнестрельным оружием и молотком. Ударив мужчину по голове, они выхватили его рюкзак, в котором находилось почти двадцать миллионов рублей, и скрылись с места преступления на машине.

Позже сотрудники правоохранительных органов нашли брошенный автомобиль на одной из улиц Москвы. Несмотря на объявленный план «Перехват», задержать преступников по горячим следам не удалось.

Жертва ограбления, несмотря на полученный удар по голове, отказался от помощи медиков. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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