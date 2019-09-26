СК: Петербуржец ради денег выдавал себя за заслуженного тренера России

СК: Петербуржец ради денег выдавал себя за заслуженного тренера России
Мужчину подозревают в попытках притвориться заслуженным тренером. Фото: pixabay.com

Куйбышевский районный суд рассмотрит дело о мошенничестве в крупном размере. Жителя Петербурга обвиняют в попытках выдать себя за заслуженного тренера России.

По версии следствия, мужчина подделал удостоверение «Заслуженный тренер России». Документ он предоставил в комитет по физической культуре и спорту Петербурга для того, чтобы получить выплату. Ежемесячно ему за звание начисляли более 6 тыс. рублей.

Из бюджета ему было перечислено более 900 тыс. рублей, сообщает прокуратура Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в финском регионе Похъянмаа мошенник под видом молодой девушки вымогал деньги на сайте знакомств. Мужчина заявлял о совершеннолетии и высылал компрометирующие снимки. Позже он признавался, что не достиг 18 и грозил новым знакомым полицией.

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