СМИ: Путин хочет перенести Гран-при Формулы-1 в Петербург

СМИ: Путин хочет перенести Гран-при Формулы-1 в Петербург
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею переноса Гран-при из Сочи в Петербург. Сейчас он ведет переговоры с руководством Формулы-1.

По информации британского издания Daily Mail, Россия готова профинансировать строительство новой гоночной трассы в Петербурге. Протяженность её составит 25 км.

В случае успешности переговоров российски этап Гран-при может переехать в Петербург уже в 2021 году. В окрест

Гран-при России начали проводить в Сочи с 2014 года после Олимпийских игр. Ближайшие гонки «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» состоятся в эти выходные, 27-29 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге на «Газпром Арене» в 2021 году пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА. Решение официально озвучили на заседании исполнительного комитета УЕФА в Любляне. Город финал турнира примет впервые.

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