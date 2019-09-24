Финал Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 пройдет на «Газпром Арене»

Впервые в истории в Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА. Решающий матч в 2021 году примет «Газпром Арена» на Крестовском острове.

Соответствующее решение озвучено 24 сентября на заседании исполнительного комитета УЕФА в Любляне. Россия, как отметили на сайте организации, финал Лиги чемпионов примет второй раз. Впервые это произошло в 2008 году в Москве. Тогда на стадионе «Лужники» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В УЕФА также сообщили, что в сезоне-2021/22 финал Лиги чемпионов пройдет на «Альянц Арена» в Мюнхене, а финал сезона-2022/23 — на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, «Газпром Арене» также примет четыре матча Евро-2020: три встречи группового этапа и четвертьфинал. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в двенадцати городах стран-членов УЕФА.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Газпром Арена» вошла в топ-5 самых комфортных стадионов мира.