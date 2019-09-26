Песков опроверг перенос Гран-при Формулы-1 в Петербург

Президент России Владимир Путин не проводит переговоры с руководством «Формулы-1» по вопросам переноса этапа гонки из Сочи в Петербург. Ранее о такой возможности заявили британские СМИ.

По данным Daily Mail, Владимир Путин якобы обсуждает строительство новой трассы в 25 километрах от Петербурга с руководством «Формулы-1». Информацию о переговорах опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, это не так», — заявил он на вопрос о переговорах.

Ранее в СМИ сообщили, что в случае успешности переговоров Петербург сможет принять российский этап Формулы-1 уже в 2021 году. Деньги на строительство трассы, по слухам, готова была выделить Россия.

В Сочи Гран-при России начали проводить в 2014 году после зимних Олимпийских игр. Ближайшие гонки «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» состоятся в эти выходные, 27-29 сентября.