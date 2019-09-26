В Красном селе возбудили уголовное дело из-за уничтожения дома-памятника

В Петербурге по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту уничтожения дома-памятника. Ущерб нанесен зданию 5 литера А в Фабричном поселке в Красном селе.

Дом-памятник фактически утрачен, сообщили в прокуратуре Петербурга. Уничтожение здания могло произойти из-за нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия. Расследование уголовного дела продолжается.

Зданий возведено в 1905 году по проекту архитектора Петра Горбунова. Дом входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Фабричный поселок».

Летом СМИ сообщали о том, что в Фабричном поселке произошел пожар. В июне сгорел заброшенный и давно расселенный дом 5. Градозащитники предположили, что здание подожгли специально ради привлекательного места у озера.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вандалы испортили в Петербурге памятник Маяковскому. На постаменте зеленой краской оставили надпись.