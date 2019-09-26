Актера криминального сериала поймали на краже джинсов

Александр Пилюшин, снявшийся в сериале «Высокие ставки», был пойман на краже джинсов в торговом центре «Адмирал» в Петербурге.

Актера задержали после погони у станции метро «Адмиралтейская». Еще 21 августа герой кино решил побаловать себя новой одеждой. Он отправился в магазин «Фамилия», расположенный в ТРК «Адмиралтейский» на Малой Морской улице и примерил там джинсы за 2,5 тысячи рублей. Вероятно, обновка очень понравилась Пилюшину, потому что он прошел мимо антикражной рамки и охранников магазина прямо в ней.

После того как секьюрити погнались за актером, он попытался скрыться. Однако охранники все же оказались быстрее. Об инциденте сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о петербуржце, обвиняемом в мошенничестве: ради государственных выплат он более 12 лет выдавал себя за заслуженного тренера страны.