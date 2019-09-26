Актера криминального сериала поймали на краже джинсов

Актера криминального сериала поймали на краже джинсов
В отношении актера заведено уголовное дело по статье 161 УК "Покушение на грабеж". Фото: https://pixabay.com

Александр Пилюшин, снявшийся в сериале «Высокие ставки», был пойман на краже джинсов в торговом центре «Адмирал» в Петербурге.

Актера задержали после погони у станции метро «Адмиралтейская». Еще 21 августа герой кино решил побаловать себя новой одеждой. Он отправился в магазин «Фамилия», расположенный в ТРК «Адмиралтейский» на Малой Морской улице и примерил там джинсы за 2,5 тысячи рублей. Вероятно, обновка очень понравилась Пилюшину, потому что он прошел мимо антикражной рамки и охранников магазина прямо в ней.

После того как секьюрити погнались за актером, он попытался скрыться. Однако охранники все же оказались быстрее. Об инциденте сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о петербуржце, обвиняемом в мошенничестве: ради государственных выплат он более 12 лет выдавал себя за заслуженного тренера страны.

актер кража новости трк адмирал
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Появилась программа «Фан Променада» на матче ...
Помощник Макарова возглавил МО «Аптекарский остров»
Кокорин тренируется в составе «Зенита-2»
В Петербурге открыли парк Героев-пожарных
Актера криминального сериала поймали на краже джинсов
В Петербурге сожгли 10 тысяч зараженных цветов
В подвале у китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В Эрмитаже ввели раздельный сбор мусора