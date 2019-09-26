Беглов и мэр Осаки подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет

Петербург и японская Осака заключили соглашение о сотрудничестве на 5 лет. Соответствующий документ подписали губернатор Александр Беглов и мэр Осаки господин Итиро Мацуи 26 сентября в Смольном.

По итогам переговоров составлена дорожная карта о сотрудничестве в сферах экономического развития, инвестиций, водоснабжения, образования, науки, туризма, организации дорожного движения и переработки мусора. Петербург, в частности, интересует опыт Японии в превращении отходов в энергию.

Осака, как отметил Беглов — главный город-партнер Петербурга в Японии. В прошлом году между властями регионов были намечены направления сотрудничества.

«Сегодня мы определили конкретные меры для дальнейшего взаимодействия», — отметил Беглов.

В Смольном 26 сентября также был подписан Меморандум о взаимопонимании между комитетом по энергетике Петербурга, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и управлениями строительства и водного хозяйства при правительстве Осаки.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что японский журналист поделился впечатлениями о Петербурге. Он обратил внимание на доброту и отзывчивость горожан.