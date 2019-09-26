Беглов открыл парк «Героев-пожарных»

Беглов открыл парк &#171;Героев-пожарных&#187;
Парк Героев-пожарных. Фото: Моржи Купчино

Торжественное мероприятие перенесли более чем на две недели.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Зеленую зону в Купчино открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения Фрунзенского района. Изначально открытие назначили на 15 октября, но его смогли провести раньше времени.

Напоминаем, что парк «Героев-пожарных» был больше похож на свалку, чем на место, где приятно проводить время всей семьей. Оттуда вывезли 70 тонн мусора, а также привели в порядок зоны отдыха для детей, молодежи и пенсионеров. Теперь на объекте размещены тренажеры, скейт-парк, теннисный корт и многое другое.

На благоустройство территории потратили 500 миллионов рублей. Беглов заявил, что место отлично подойдет для проведения различных мероприятий.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ржевском лесопарке прошло открытие «Чистых игр». Пятые по счету экологические соревнования проходят в Петербурге. Участники команд решают «экозадачи», за что получают баллы.

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