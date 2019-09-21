В Ржевском лесопарке прошло открытие «Чистых игр»

В Ржевском лесопарке прошло открытие &#171;Чистых игр&#187;
В играх участвует большое количество молодежи, отмечает Вячеслав Макаров. Фото: https://pixabay.com

Пятые по счету экологические соревнования проходят в Петербурге. Участники команд решают «экозадачи», за что получают баллы.

Конкурс стартовал сегодня, 21 сентября, в Ржевском лесопарке. На открытии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСобрания Вячеслав Макаров. Как отметил глава города, с каждым «Чистые игры» становятся масштабнее.

Помимо Северной столицы в экологическом квесте принимают участи жители еще шестидесяти регионов страны. За границей идею приятных и полезных соревнований поддержали в семи странах, среди которых Вьетнам, Индия, Казахстан, Китай, Нигерия, Украина и Япония.

Всего за время проведения игр участниками собрано почти тысяча тонн мусора. 140 тонн из них — в Петербурге.

Ранее GazetaSPb сообщала о фестивале, который состоится в эти выходные в Ботаническом саду.

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