В Елизаветинской больнице пациентка и врачи подрались

Причиной конфликта стало агрессивное поведение петербурженки, которая обругала медиков.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем сообщает PiterTV.

Все случилось на территории Елизаветинской больницы еще в среду. Женщина выбежала из медицинского учреждения, находясь в возбужденном состоянии. Она плакала и что-то кричала об обязанностях врачей. Ее пытались успокоить, но ничего не вышло – петербурженка вступила в словесную перепалку с медиками, не скупясь на матерные слова. Один мужчина не выдержал и бросил в сторону пациентки непотушенную сигарету – это лишь раззадорило недовольную. Она заявила, что в больнице работают одни бездари, которые не способны лечить людей.

Не выдержав напряжения, сотрудница медучреждения вцепилась в обидчицу и попалила ее на землю. Драку сняли на камеру – в Елизаветинской больнице уверяют, что понятия не имеют, кто избил женщину.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Кременчугской мужчина в ходе драки открыл стрельбу из травмата.