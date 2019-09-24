На Кременчугской мужчина в ходе драки открыл стрельбу из травмата

Сообщение о том, что на улице Кременчугской происходит драка и стрельба поступило в полицию вечером 22 сентября.

Конфликт возле одного из заведений произошел между тремя безработными мужчинами. Один из них открыл стрельбу из травматического пистолета, направив его на других участников ссоры. По информации пресс-службы ГУ МВД Петербурга, в ходе инцидента медицинская помощь потребовалась не только одному из оппонентов стрелявшего, но и самому владельцу оружия.

К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов на место происшествия конфликтная ситуация была исчерпана.

В отношении зачинщика стрельбы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ, хулиганство.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Ленинградской области охотник непреднамеренно ранил своего напарника выстрелом. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.