Актера из «Глухаря» задержали за дебош в самолете

По предварительным данным, Аверин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом стало известно 26 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Все случилось во время рейса Барнаул – Москва. Что именно натворил заслуженный артист России Максим Аверин, популярный по роли в телесериале «Глухарь», не уточняется. Говорится лишь, что его обвинили в хулиганстве – как только борт приземлился в аэропорту Шереметьево, звезду задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении него возбудили административное дело из-за дебоша. Теперь Аверину предстоит выплатить штраф в размере 500 рублей. В полиции считают, что актер перебрал алкоголя.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что житель Выборга напился и устроил дебош в кафе. Мужчина выпил лишнего и начал хулиганить. На одних криках подозреваемый останавливаться не стал и разбил стекло в кабинете директора. После работники нажали на «тревожную кнопку».