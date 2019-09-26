СМИ пишут о тайном телефоне Путина

Мобильник, по сравнению со всеми современными смартфонами, выглядит слишком толстым, но так нужно.
Об этом стало известно 26 сентября. Обо всем сообщила газета «Московский комсомолец», ссылаясь на источники в Кремле. Человек, дававший интервью, заявил, что у президента России Владимира Путина есть специальный телефон для переговоров вне кабинета. Он толстый, потому что в нем предусмотрено несколько уровней защиты. Это гарантирует обоим участникам диалога безопасность – вероятность прослушки равняется нулю.
Источник заверил, что спецсвязь Федеральной службы охраны пользуется военными спутниками, так что на расшифровку переговоров может уйти не один год. Он отметил, что Владимиру Путину общаться с иностранными коллегами помогают переводчики. Контракт же происходит через специальные дипломатические каналы.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Путин хочет перенести Гран-при Формулы-1 в Петербург.