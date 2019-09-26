СМИ пишут о тайном телефоне Путина

СМИ пишут о тайном телефоне Путина
У Путина не простой телефон. Фото: Pixabay

Мобильник, по сравнению со всеми современными смартфонами, выглядит слишком толстым, но так нужно.

Об этом стало известно 26 сентября. Обо всем сообщила газета «Московский комсомолец», ссылаясь на источники в Кремле. Человек, дававший интервью, заявил, что у президента России Владимира Путина есть специальный телефон для переговоров вне кабинета. Он толстый, потому что в нем предусмотрено несколько уровней защиты. Это гарантирует обоим участникам диалога безопасность – вероятность прослушки равняется нулю.

Источник заверил, что спецсвязь Федеральной службы охраны пользуется военными спутниками, так что на расшифровку переговоров может уйти не один год. Он отметил, что Владимиру Путину общаться с иностранными коллегами помогают переводчики. Контракт же происходит через специальные дипломатические каналы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Путин хочет перенести Гран-при Формулы-1 в Петербург.

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СМИ пишут о тайном телефоне Путина
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