Беглов объяснил, для чего нужно «открывать небо»

Смольный старается делать все, чтобы привлечь иностранных туристов.

Об этом стало известно 26 сентября. Обо всем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках передачи «Петербург. Новый взгляд». Он объяснил, зачем аэропорту Пулково нужно «открытое небо». Либерализация режима полетов поможет привлечь авиаперевозчиков и увеличить количество туристов. В первую очередь Беглов хочет, чтобы в Северную столицу приезжали не только россияне, но и как можно больше иностранцев – сейчас все наоборот. Для этого нужно создать комфорт и удобства. Когда Пулково получит седьмую степень авиационных свобод, авиакомпании смогут перевозить грузы и пассажиров без посадки в стране регистрации. На данный момент в этом заинтересованы более 30 компаний.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что МИД опубликовало инструкцию для въезда в Петербург по электронной визе. С 1 октября жители 53 стран смогут получить электронную визу для въезда в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленобласти.