Экс-игрок ЦСКА скучает по российским зарплатам

Футболист Зоран Тошич получил за трансфер 9,5 миллионов евро.

Об этом стало известно 26 сентября. Обо всем бывший полузащитник московской команды Зоран Тошич рассказал в интервью для YouTube-канала «КраСава». Игрок, отвечая на вопрос о скучании по России, отметил, что больше всего ему не хватает высокой зарплаты. Он считает, что если бы в Сербии так хорошо платили, то талантливые игроки не уезжали бы из страны.

Напоминаем, что футболист примкнул к ЦСКА в 2010 году. Тогда он покинул «Манчестер Юнайтед», чтобы заработать 9,5 миллионов евро. За клуб Тошич играл на протяжении семи лет. Он успел принять участие в 241 матче, в рамках которых он забил 47 голов. В 2017 году он ушел из ЦСКА на правах свободного агента. Сейчас полузащитник играет за «Партизан».

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