Россия создаст свой аналог «Википедии» за 1,7 млрд рублей

Россия создаст свой аналог &#171;Википедии&#187; за 1,7 млрд рублей
Аналог "Википедии" должен появиться в 2022 году. Фото: pixabay

Российское правительство намерена выделить «Большой российской энциклопедии» почти за 2 млрд рублей на создание отечественного аналога «Википедии».

Как сообщает «Интерфакс», поступление денег на создание общенационального интернет-портала, который в будущем претендует на становление отечественным аналогом «Википедии», ожидается в течение четырех лет. В этом году размер субсидий составил 302,2 млн рублей. В следующем году он составит 684,5 млн рублей, в 2021 — 833,5 млн рублей, а также 169,9 млн рублей в 2022 году.

Проект начался в начале июля, он рассчитывается на 33 месяца. Все работы по его созданию должны завершиться к апрелю 2022 года.

Аналог «Википедии» было поручено создать еще в 2016 году премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее GazetaSPb сообщала, что студентам не рекомендуют пользоваться «Википедией».

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