В Ленобласти мужчина с топором обчистил продуктовый

В магазин вошел мужчина с топором, после унес 5 тысяч выручки и продукты. Фото: unsplash

В магазин вошел мужчина с топором, после унес 5 тысяч выручки и продукты. Фото: unsplash

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин в поселке Назия в Ленинградской области.

Как стало известно GazetaSPb, все произошло 26 сентября в магазине в поселке Назия Кировского района. Как сообщила в полицию 64-летняя продавщица магазина, в помещение вошел неизвестный с топором и, угрожая, забрал из кассы 5 тысяч рублей выручки и продукты питания, после чего скрылся.

По подозрению в произошедшем правоохранители задержали безработного 46-летнего мужчину. Отмечается, что он был ранее судим. Все похищенное изъяли.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что трое на «ВАЗ» украли продукты из магазина в Пикалево. Злоумышленники в открытую забрали товар и скрылись на автомобиле «ВАЗ-2114».