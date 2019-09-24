Трое на «ВАЗ» украли продукты из магазина в Пикалево

В городе Пикалево Тихвинского района Ленобласти неизвестные украли продукты из магазина. Подозреваемые задержаны.

Ими оказались три человека в возрасте от 18 до 22 лет. Злоумышленников задержали около дома №12 по улице Металлургов 23 сентября примерно в 1:20. Они сидели в салоне автомобиля «ВАЗ-2114», сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии.

По предварительным данным, подозреваемые украли продукты из магазина в доме №16 на Вокзальной улицы. Злоумышленники в открытую забрали товар и скрылись на автомобиле «ВАЗ-2114».

Обстоятельства произошедшего выясняются. Подозреваемые задержаны сотрудниками Росгвардии и переданы полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на бульваре Красных зорь мужчина напал на 33-летнюю кассиршу в магазине. Он требовал женщину выдать ему деньги, но, услышав её крик, испугался и убежал.