Горе-грабитель не был готов к крикам продавца в магазине на бульваре Красных Зорь

В Невском районе Петербурга сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в нападении на круглосуточный магазин.

Инцидент произошел в четверг, 5 сентября, на бульваре Красных Зорь. В магазин около 10:30 забежал мужчина и ударил 33-летнюю кассиршу тяжелым предметом. Затем преступник потребовал выдать ему деньги. Ограниченный во времени, мужчина ринулся вскрывать кассовый аппарат самостоятельно, но крики женщины его напугали. Горе-грабитель все бросил и убежал.

В четверг, 19 сентября, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 62-летний безработный петербуржец, ранее судимый.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что водитель иномарки попытался разрешить дорожный конфликт выстрелами из травмата. Он пояснил полицейским, что стрелял в воздух.