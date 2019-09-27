Пьяного водителя Jaguar судят за наезд на 71-летнюю пенсионерку

Пьяного водителя Jaguar судят за наезд на 71-летнюю пенсионерку
Дело о ДТП направлено в суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Выборгский районный суд рассмотрит дело 33-летнего водителя Jaguar. Его обвиняют в наезде на пенсионерку.

Авария произошла в июле 2019 года на тротуаре. По версии следствия, мужчина, будучи нетрезвым, сел за руль Jaguar. Сдавая задним ходом, он совершил наезд на 71-летнюю женщину. В этот момент она находилась спиной к авто и не могла предотвратить аварию, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Пенсионерка была госпитализирована с многочисленными травмами. Её здоровью нанесен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Автомобилисту грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что о ДТП в Петергофе с участием пьяного водителя ВАЗ 2114. Мужчина выехал на красный свет с Правленской улицы и столкнулся с Renault Logan.

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Пьяного водителя Jaguar судят за наезд на 71-летнюю пенсионерку
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