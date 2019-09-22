Пьяный на «Ладе» вылетел на красный свет и врезался в иномарку

Пьяный на &#171;Ладе&#187; вылетел на красный свет и врезался в иномарку
24-летний пьяный водитель получил тяжелые травмы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Ранним субботним утром в Петергофе произошло ДТП с участием пьяного водителя. Инцидент случился сегодня, 22 сентября, около 5:50 на Санкт-Петербургском проспекте.

Водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ 2114, выехал на красный свет с Правленской улицы, в результате чего столкнулся с в Renault Logan.

Как сообщили в ГИБДД РФ по городу и области, иномарка принадлежала охранному предприятию «Нарвская застава». Ее пассажиры отделались травмами легкой степени тяжести. 24-летний пьяный водитель получил тяжелые травмы.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ночном ДТП. Водитель вылетел в кювет и врезался в дерево, в результате чего машина превратилась в груду металла. Водитель и пассажир чудом остались живы, но получили тяжелые травмы.

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