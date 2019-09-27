«Зенит» в матче с «Локомотивом» поддержит две тысячи болельщиков

Около двух тысяч болельщиков поддержат «Зенит» в матче с «Локомотивом». Команды встретятся на стадионе «РЖД Арене» в Москве 28 сентября.

Встреча пройдет в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по московскому времени.

Как сообщает «Зенит», матч рассудит бригада арбитров во главе с 40-летним специалистом из Нижнего Новгорода Михаилом Вилковым. Ассистировать ему будут Роман Усачев и Алексей Ширяев. Вилков прежде судил 31 встречу с участием сине-бело-голубых.

После десяти туров «Зенит» занимает первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 23 очка. «Локомотив» занимает пятое место, набрав 20 очков. Аналогичный результат показали «Краснодар» и «Ростов».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» одержал победу в матче с красноярским «Енисеем» в рамках 1/16 финала Кубка России.