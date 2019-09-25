«Зенит» обыграл «Енисей» и вышел в 1/8 Кубка России

"Зенит" и "Енисей" встретились в Красноярске. Фото: ФК "Зенит"

"Зенит" и "Енисей" встретились в Красноярске. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» одержал победу в матче с красноярским «Енисеем» со счетом 2:1. Команда проходит в 1/8 Кубка России.

Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске 25 сентября. Футболисты провели матч в рамках 1/16 финала Кубка России.

После первого тайма вперед вышел «Енисей». Единственный гол хозяевам принес полузащитник Константин Савичев. Он поразил ворота сине-бело-голубых с дальней дистанции на 14-й минуте.

Ход игры изменился во втором тайме. На 58-й минуте полузащитник Алексей Сутормин отправил мяч в ворота соперников. Позиции «Зенита» укрепил Роберт Мак. Получив пас от Шатова, он без помех пробил ворота «Енисея» на 63-й минуте.

Встречу рассудила бригада арбитров во главе с 35-летним рефери Николаем Волошиным. Посмотреть матч с трибун пришли около 15 тыс. болельщиков. Учитывая размеры арены, был аншлаг.