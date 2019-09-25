Мак и Сутормин вывели «Зенит» вперед в матче с «Енисеем»

Мак и Сутормин вывели &#171;Зенит&#187; вперед в матче с &#171;Енисеем&#187;
Алексей Сутормин. Фото: "Зенит".

Петербургский «Зенит» взял лидерство в матче с красноярским «Енисеем». Вперед команду вывели голы Роберта Мака и Алексея Сутормина.

Футболисты вернулись с перерыва со счетом 0:1 в пользу «Енисея». Результаты сравнял на 58-й минуте петербургский полузащитник Алексей Сутормин. Он пробил угол ворот противников, сравняв счет.

Преимущество «Зенит» получил после гола Роберта Мака на 63-й минуте. Получив пас от Шатова, он без помех отправил мяч точно в цель.

Команды встретились в рамках 1/16 финала Кубка России. Матч проходит на стадионе «Центральный» в Красноярске. Встречу судит бригада арбитров во главе с 35-летним рефери Николаем Волошиным. На трибунах присутствует около 15 тыс. болельщиков.

Напомним, счет в первом тайме открыл красноярский полузащитник Константин Савичев. Он поразил ворота «Зенит» с дальней дистанции на 14-й минуте.

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