«Зенит» уступает «Енисею» после первого тайма

Петербургский «Зенит» проигрывает красноярскому «Енисею» после первого тайма. Команды встретились в рамках 1/16 финала Кубка России 25 сентября.
Счет по итогам первого тайма 1:0 в пользу «Енисея». Единственным голом отметился красноярский полузащитник Константин Савичев. Он поразил ворота сине-бело-голубых с дальней дистанции на 14-й минуте.
Команды уже вернулись с перерыва.
Матч проходит на стадионе «Центральный» в Красноярске. Встречу судит бригада арбитров во главе с 35-летним рефери Николаем Волошиным из Смоленска. Ему ассистируют Владимир Миневич и Александр Чекалин. Матч инспектирует Юрий Баскаков.
Посмотреть игру на стадионе пришли порядка 15 тыс. зрителей.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Себастьян Дриусси, Малком и Сердар Азмун пропустили матч с «Енисеем» из-за ранее полученных травм.