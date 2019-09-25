«Зенит» прилетел на матч с «Енисеем»

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Игра начнется через несколько часов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сине-бело-голубые прилетели в Красноярск, где пройдет матч 1/16 финала Кубка России. Соперником «Зенита» станет «Енисей».

Игра между петербургской и красноярской командами состоится сегодня, в среду, 25 сентября в 15:30. Матч пройдет на поле красноярского стадиона «Центральный». О прилете сине-бело-голубых на место проведения игры сообщили в пресс-службы «Зенита».

В «Твиттере» появилась публикация с подписью «На месте!».

В этом матче не удастся поучаствовать троим футболистам команды Северной столицы: Дриусси, Малком и Азмун, которые пока не реабилитировались после полученных травм.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об открытии продаж билетов на матч сине-бело-голубых с московским «Локомотивом» в рамках 11-го тура РПЛ. Игра пройдет на территории москвичей, на стадионе «РЖД Арена».

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