МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете

За оскорбление сотрудников полиции могут начать наказывать в 2020 году. Фото: unsplash.com

За оскорбление сотрудников полиции могут начать наказывать в 2020 году. Фото: unsplash.com

МВД России разработало поправки к федеральному закону «О полиции». Ведомство предлагает ввести наказание за оскорбление сотрудников полиции в интернете.

Информация об этом появилась 27 сентября на федеральном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к законопроекту объясняют, что инициатива нужна для защиты полицейских от «посягательств на неприкосновенность чести и достоинства» в сети. Ведомство обращает внимание на то, что в интернете распространяются сведения, которые дискредитируют деятельность МВД.

Уточняется, что законопроект направлен на борьбу с «явным неуважением к органам внутренних дел» РФ.

Сейчас инициатива находится на стадии общественных обсуждений. Они продлятся до 11 октября 2019 года. На данный момент, поправки к закону негативно оценили 15 человек, положительно — один.

Вступить в силу изменения могут уже в январе 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителю Петербурга назначили штраф 15 тыс. рублей за оскорбление сотрудника полиции в баре.