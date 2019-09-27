Актер Андрей Семенов умер на сцене театра в Калуге

Актер Калужского театра юного зрителя 57-летний Андрей Семенов скончался во время спектакля. На сцене он исполнял роль Ангела.

О смерти артиста сообщили на сайте театра. Последний выход на сцену он совершил 26 сентября. Семенов был задействован в спектакле «Очень простая история» по пьесе Марии Ладо.

«У Бога все живы, но на земле нам будет трудно без тебя, Андрей. Выражаем соболезнования родным и близким. Помним, скорбим…», — отмечается в сообщении театра.

Андрей Семенов родился 17 декабря 1962 года. За свою карьеру он сыграл более тридцати ролей. Его дебют состоялся на сцене Калужского театра юного зрителя в 1992 году. Он сыграл в спектакле «Женитьба».