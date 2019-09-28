Дорожный конфликт у Балтийского вокзала перерос в драку

В Адмиралтейском районе Петербурга дорожный конфликт закончился дракой.

У площади Балтийского вокзала желтый автобус подрезал рейсовый троллейбус. Вышли двое мужчин. Они хотели разобраться с водителем троллейбуса, при этом перекрыв проезд по площади, пишут очевидцы в соцсетях.

Водитель троллейбуса выходить отказался.

«Они стали бить по троллейбусу ногами, руками и ещё чем-то», — рассказали очевидцы.

Из троллейбуса вышел пассажир, чтобы поговорить, но был избит хулиганами. Увидев, что их снимают, они запрыгнули в автобус и уехали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием Volkswagen Golf и пассажирского автобуса.