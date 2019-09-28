Китайские туристы заполонили самые посещаемые российские музеи

Китайские туристы заполонили самые посещаемые российские музеи
Попасть в Екатерининский дворец для россиян становится большой проблемой. Фото: pixabay

Проблему большого потока туристов из Китая, из-за которых россиянам трудно попасть на посещаемые в стране объекты культурного наследия, подняла замминистра культуры России Алла Манилова.

Речь идет о Екатерининском дворце в Царском селе. Замминистра предложила выделить отдельные дни для посещения иностранных туристов.

Иной вариант решения проблемы представил Александр Агамов. Как сообщают «РИА Новости», директор туристической ассоциации «Мир без границ» предложил рекламировать иностранцам менее популярные объекты. Так, число туристов на раскрученных российских достопримечательностях должно снизиться.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что китайские туристы заполонили Царское село.

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Китайские туристы заполонили самые посещаемые российские музеи
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