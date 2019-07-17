Китайские туристы «захватили» Царское село

Музей-заповедник «Царское село» наводнили китайские туристы, которые стоят в многочасовых очередях, чтобы попасть в Янтарную комнату Екатерининского дворца.

Китайцы стоят в длинных очередях по несколько часов в Екатерининский дворец только ради того, чтобы попасть в Янтарную комнату. Такой ажиотаж вызван с тем, что китайцы считают, что янтарь обладает полезными свойствами и может излечивать недуги.

Очереди для туристических групп занимают от четырех часов. В это время туристы могут воспользоваться услугами их соотечественников-торговцев, которые продают им еду и напитки, а также предлагают посидеть на складных стульях за деньги.Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Администрация музея-заповедника, чтобы решить данную проблему, ввела продажу электронных билетов для индивидуальных посетителей только по данным паспорта и не чаще раза в месяц. Однако, китайцам это не сможет помешать — раньше они могли купить билеты на туристическую группу заранее, теперь же всем приходится ждать, пока каждый китайский турист купит для себя билет в кассе.

Музей-заповедник пока не придумал каким образом избежать подобных наплывов туристов — юридических рычагов влияния на ситуацию нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Чернобыле появится «зеленый коридор» для туристов.